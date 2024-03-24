Терзи Аркадий
Место рожденияКазань
Дата рождения09.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.12.2014
Казань
Рождение ребёнка
31.12.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терзи Александра Викторовна
Казань
Рождение ребёнка
18.07.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терзи Александра Викторовна
Казань