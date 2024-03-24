Терзи Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терзи Аркадий

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Место рождения

Казань

Дата рождения

09.11.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1980

Отец: Терзи ?

Мать: ?

Казань
Бракосочетание
20.12.2014

Жена: Терзи Александра Викторовна

Казань
Рождение ребёнка
31.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терзи Александра Викторовна

Казань
Рождение ребёнка
18.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терзи Александра Викторовна

Казань
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