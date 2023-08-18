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Дюжин Кузьма Борисович

Место рождения

Киреевка, Тульская область

Дата рождения

29.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюжин Николай

Мать ребёнка: Дюжина (Гречнева) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
26.01.1926

Сын: Дюжин Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Дюжина (Гречнева) Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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