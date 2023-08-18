Дюжин Кузьма Борисович
Место рожденияКиреевка, Тульская область
Дата рождения29.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюжин Николай
Мать ребёнка: Дюжина (Гречнева) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
26.01.1926
Сын: Дюжин Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Дюжина (Гречнева) Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно