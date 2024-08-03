Власенко Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власенко Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Власенко Пелагея Мартиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Власенко Пелагея Мартиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власенко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Власенко Пелагея Мартиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Власенко Пелагея Мартиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1926
Дочь: Власенко Полина Ивановна
Мать ребёнка: Власенко Пелагея Мартиновна