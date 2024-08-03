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Власенко Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власенко Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Власенко Пелагея Мартиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власенко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Власенко Пелагея Мартиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власенко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Власенко Пелагея Мартиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власенко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Власенко Пелагея Мартиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власенко Пелагея Мартиновна

Рождение ребёнка
15.10.1926

Дочь: Власенко Полина Ивановна

Мать ребёнка: Власенко Пелагея Мартиновна

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