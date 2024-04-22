Еманов Антон Сергеевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1988
Рождение ребёнка
08.05.2014
Мать ребёнка: Еманова Ольга Алексеевна
Богословка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.10.2022
Дочь: Еманова Ева Антоновна
Мать ребёнка: Еманова Ольга Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еманова Ольга Алексеевна