Еманов Антон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕманов Антон Сергеевич

Еманов Антон Сергеевич

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

28.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.05.2014

Сын: Еманов Артём Антонович

Мать ребёнка: Еманова Ольга Алексеевна

Богословка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.10.2022

Дочь: Еманова Ева Антоновна

Мать ребёнка: Еманова Ольга Алексеевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еманова Ольга Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close