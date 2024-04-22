Володченко Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодченко Александр Александрович

Володченко Александр Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1982

Отец: Володченко Александр Васильевич

Мать: Володченко Лариса Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close