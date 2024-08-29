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Афимья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1672 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1688 и 1719

Муж: Петр Максимович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 130 об лист. Деревня Фролово. Крестьянская жена, вдова (вероятно ошибка и она не вдова), Афимья Трофимовна, жена Петра Максимовича, 47 лет. Бездетная, кормится в мире. 1719г.
Смерть
После 1719
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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