Афимья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1688 и 1719
Муж: Петр Максимович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 130 об лист. Деревня Фролово. Крестьянская жена, вдова (вероятно ошибка и она не вдова), Афимья Трофимовна, жена Петра Максимовича, 47 лет. Бездетная, кормится в мире. 1719г.
Смерть
После 1719