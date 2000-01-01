Лукьянова (Якушина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Якушин Митрофан
Мать: ?
Рождение ребёнка
22.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Семен
Рождение ребёнка
22.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Семен
Смерть
Неизвестно