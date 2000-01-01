Лукьянова (Якушина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Якушина) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Якушин Митрофан

Мать: ?

Рождение ребёнка
22.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Семен

Рождение ребёнка
22.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Семен

Смерть
Неизвестно
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