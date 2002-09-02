Чёрный Алексей Клементьевич
Место рожденияг. Корюковка, Черниговская губерния
Дата рождения23.02.1921
Дата смерти02.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Корюковка, Черниговская губерния
Место жительства
С 1921
г. Корюковка, Черниговская губерния
Место жительства
С 1938
Место жительства
С 1959
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
02.09.2002
Место жительства
По 2002