Чёрный Алексей Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧёрный Алексей Клементьевич

Чёрный Алексей Клементьевич

avatar

Место рождения

г. Корюковка, Черниговская губерния

Дата рождения

23.02.1921

Дата смерти

02.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Корюковка, Черниговская губерния
Место жительства
С 1921
г. Корюковка, Черниговская губерния
Место жительства
С 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1959
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
02.09.2002
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2002
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close