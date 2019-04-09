Шмелев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелев Александр Владимирович

Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

28.05.1963

Дата смерти

09.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1963

Отец: Шмелев Владимир Николаевич

Мать: Шмелева Тамара Алексеевна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.12.1986

Сын: Шмелев Никита Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.1991

Сын: Шмелев Кирилл Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.04.2019
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