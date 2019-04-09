Шмелев Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.05.1963
Дата смерти09.04.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1963
Рождение ребёнка
16.12.1986
Сын: Шмелев Никита Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.1991
Сын: Шмелев Кирилл Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.04.2019