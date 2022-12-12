Горевский Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горевский Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1930

Дочь: Карачун Янина Ивановна

Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна

Волька, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горевский Иван Иванович

Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горевский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карачун Мария Ивановна

Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горевский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гореский Петр Иванович

Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна

Смерть
Неизвестно
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