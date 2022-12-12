Горевский Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1930
Дочь: Карачун Янина Ивановна
Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна
Волька, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горевский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карачун Мария Ивановна
Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горевский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горевская София Парфеновна
Смерть
Неизвестно