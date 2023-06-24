Газитов Сайфутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газитов Сайфутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Газитов Хикмет (Яков) Сайфутдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газитова Зайтуна Сайфутдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газитова Айшук Сайфутдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Газитов Халиль Сайфутдинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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