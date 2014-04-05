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Бондарович Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1927

Дата смерти

05.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927

Отец: Бандарович Иван Анисимович

Мать: Грибко Наста Мартиновна

Военная награда
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
16.05.1955

Жена: Зайцева Наталья Романовна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
31.01.1956

Сын: Бондарович Сергей Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Романовна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
15.03.1960

Сын: Бондарович Андрей Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Романовна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
02.06.1961

Дочь: Бондарович Мария Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Романовна

Минск, Минск
Смерть
05.04.2014

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