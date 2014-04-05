Бондарович Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1927
Дата смерти05.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927
Военная награда
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
16.05.1955
Рождение ребёнка
31.01.1956
Сын: Бондарович Сергей Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Романовна
Рождение ребёнка
15.03.1960
Сын: Бондарович Андрей Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Романовна
Рождение ребёнка
02.06.1961
Дочь: Бондарович Мария Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Романовна
Смерть
05.04.2014