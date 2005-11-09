Морозов Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1946
Дата смерти09.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946
Рождение ребёнка
18.05.1975
Дочь: Кулик Ольга Геннадиевна
Мать ребёнка: Морозова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
14.11.1985
Сын: Морозов Максим Геннадиевич
Мать ребёнка: Морозова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.2005