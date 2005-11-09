Морозов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1946

Дата смерти

09.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946

Отец: Морозов Иван Алексеевич

Мать: Морозова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.05.1975

Дочь: Кулик Ольга Геннадиевна

Мать ребёнка: Морозова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
14.11.1985

Сын: Морозов Максим Геннадиевич

Мать ребёнка: Морозова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Ирина Николаевна

Смерть
09.11.2005
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