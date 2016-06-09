Хрычкова (Шустова) Нина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрычкова (Шустова) Нина Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1930

Дата смерти

09.06.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Хрычков Виктор Спиридонович

Отец ребёнка: Хрычков Спиридон Никифорович

Рождение ребёнка
16.06.1954

Сын: Хрычков Анатолий Спиридонович

Отец ребёнка: Хрычков Спиридон Никифорович

Смерть
09.06.2016
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