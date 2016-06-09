Хрычкова (Шустова) Нина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1930
Дата смерти09.06.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Хрычков Виктор Спиридонович
Отец ребёнка: Хрычков Спиридон Никифорович
Рождение ребёнка
16.06.1954
Сын: Хрычков Анатолий Спиридонович
Отец ребёнка: Хрычков Спиридон Никифорович
Смерть
09.06.2016