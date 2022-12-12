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Поткина Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Поткин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1907

Дочь: Сереброва Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович

Рождение ребёнка
?.04.1909

Сын: Поткин Иван Петрович

Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1913

Сын: Поткин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1914

Дочь: Панова Мария Петровна

Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Поткин Николай Петрович

Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Поткин Василий Петрович

Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поткин Федор Петрович

Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поткин Александр Петрович

Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович

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