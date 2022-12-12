Поткина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1907
Дочь: Сереброва Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович
Рождение ребёнка
?.04.1909
Сын: Поткин Иван Петрович
Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1913
Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1914
Дочь: Панова Мария Петровна
Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поткин Александр Петрович
Отец ребёнка: Поткин Петр Иванович