Василиса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1859 и 1877 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1895

Дочь: Агриппина Стефановна

Отец ребёнка: Кичкин Стефан Сидорович

Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глущенко Вера Стефановна

Отец ребёнка: Кичкин Стефан Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичкин Стефан Сидорович

Смерть
Неизвестно
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