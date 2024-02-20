Тулатов Хасако (Хакяша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Хасако (Хакяша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Жена

Дети

1900 г.р.
1905 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Тулатов Асланбек Иналович

Мать: Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тулатов Адиль-Гирей

Мать ребёнка: Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Тулатов Амурхан

Мать ребёнка: Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

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