(Гринин) Фекла Николаев
Место рождения
Дата рождения?.11.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1887 ст.
Отец: Гринин Николай Александров
Мать: Мария Степанова
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.367, лл.52об-53
Бракосочетание
25.01.1908 ст.
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Смерть
Неизвестно