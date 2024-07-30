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(Гринин) Фекла Николаев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.11.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1887 ст.

Отец: Гринин Николай Александров

Мать: Мария Степанова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.367, лл.52об-53
Бракосочетание
25.01.1908 ст.

Муж: Федоров Антоний Флоров

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Смерть
Неизвестно

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