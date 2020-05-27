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Минченко Юрий Анатольевич

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Место рождения

Россия Брянская область город Новозыбков

Дата рождения

27.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1964

Отец: Минченко Анатолий Петрович

Мать: Минченко Анна Григорьевна

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
19.07.1988

Дочь: Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Минченко Наталья Антониновна

Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минченко Наталья Антониновна

Место жительства
Неизвестно
Беларусь город Минск
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