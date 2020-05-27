Минченко Юрий Анатольевич
Место рожденияРоссия Брянская область город Новозыбков
Дата рождения27.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1964
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
19.07.1988
Дочь: Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Минченко Наталья Антониновна
Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Беларусь город Минск