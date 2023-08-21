Смирнова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1909
Сын: Смирнов Александр Анисимович
Отец ребёнка: Смирнов Анисим Ефимович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Смирнов Афанасий Анисимович
Отец ребёнка: Смирнов Анисим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Смирнов Анисим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Михаил Анисимович
Отец ребёнка: Смирнов Анисим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Дмитрий Анисимович
Отец ребёнка: Смирнов Анисим Ефимович
Смерть
Неизвестно