Смирнова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Смирнов Александр Анисимович

Отец ребёнка: Смирнов Анисим Ефимович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Смирнов Афанасий Анисимович

Отец ребёнка: Смирнов Анисим Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Смирнов Анисим Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Михаил Анисимович

Отец ребёнка: Смирнов Анисим Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий Анисимович

Отец ребёнка: Смирнов Анисим Ефимович

Смерть
Неизвестно
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