Сабанова Фатима Татаркановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабанова Фатима Татаркановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабанов Татаркан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фидарова Ира Борисовна

Отец ребёнка: Фидаров Борис (Пусик) Константинович

Беслан, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидаров Вадик Борисович

Отец ребёнка: Фидаров Борис (Пусик) Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фидаров Борис (Пусик) Константинович

Смерть
Неизвестно
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