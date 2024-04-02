Сабанова Фатима Татаркановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сабанов Татаркан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фидарова Ира Борисовна
Отец ребёнка: Фидаров Борис (Пусик) Константинович
Беслан, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фидаров Борис (Пусик) Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно