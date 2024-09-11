Митрофанов Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения05.11.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1933
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Механизатор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно