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Митрофанов Николай Семенович

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1933

Отец: Митрофанов Семен Лазаревич

Мать: Митрофанова Екатерина Николаевна

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Механизатор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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