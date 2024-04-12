Моисеева Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Мавра Ивановна

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Моисеев Иван Федосеевич

Мать: Моисеева Васса Афанасьевна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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