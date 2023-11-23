Григорий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Григорий Васильев
Мать: Пелагея Андреева
Григорий Григорьевич (1726 - 1787) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. 25 декабря 1752 года рукоположен во священника к церкви того же села. Впоследствии... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строкин Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Григорьева
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
1751
Сын: (Строкин) Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Анна Стефанова
(Строкин) Андрей Григорьевич (1751 — ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда2 Григория Григорьевича. В семинарии не обучался. Дьячок села Норского Ярославско... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Сын: Александр Григорьев
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Смерть
1787