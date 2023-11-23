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Григорий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Григорий Васильев

Мать: Пелагея Андреева

Григорий Григорьевич (1726 - 1787) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. 25 декабря 1752 года рукоположен во священника к церкви того же села. Впоследствии... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строкин Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Григорьева

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
1751

Сын: (Строкин) Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Анна Стефанова

(Строкин) Андрей Григорьевич (1751 — ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда2 Григория Григорьевича. В семинарии не обучался. Дьячок села Норского Ярославско... Показать все
Рождение ребёнка
1756

Сын: Александр Григорьев

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Смерть
1787

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