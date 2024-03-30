Черепанова Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Черепанов Николай Иванович
Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович
д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Черепанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Черепанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович
Рождение ребёнка
Около ?.04.1920
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович
д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович
д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Константин Иванович
Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович
Смерть
Неизвестно