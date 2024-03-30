Черепанова Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Черепанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович

д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Черепанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Черепанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович

Рождение ребёнка
Около ?.04.1920

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович

д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Черепанов Илья Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович

д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Константин Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
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