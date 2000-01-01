Стребков Евдоким Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стребков Евдоким Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Якунина Наталья Евдокимовна

Мать ребёнка: Стребкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Евдокимовна

Мать ребёнка: Стребкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Евдокимовна

Мать ребёнка: Стребкова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стребкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Евдокимовна

Мать ребёнка: Стребкова Мария Михайловна

Смерть
?.08.1931
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