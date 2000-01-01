Стребков Евдоким Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Якунина Наталья Евдокимовна
Мать ребёнка: Стребкова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Евдокимовна
Мать ребёнка: Стребкова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Евдокимовна
Мать ребёнка: Стребкова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Евдокимовна
Мать ребёнка: Стребкова Мария Михайловна
Смерть
?.08.1931