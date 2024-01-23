Волостных Егор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волостных Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волостных Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Волостных Мария Егоровна

Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна

Рождение ребёнка
20.05.1926

Сын: Волостных Николай Егорович

Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна

Лежайка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Волостных Анна Егоровна

Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Волостных Михаил Егорович

Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Волостных Валентин Егорович

Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна

Рождение ребёнка
10.01.1937

Сын: Волостных Серафим Егорович

Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна

Лежайка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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