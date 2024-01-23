Волостных Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волостных Алексей
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Волостных Мария Егоровна
Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна
Рождение ребёнка
20.05.1926
Сын: Волостных Николай Егорович
Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Волостных Анна Егоровна
Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Волостных Михаил Егорович
Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Волостных Валентин Егорович
Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна
Рождение ребёнка
10.01.1937
Сын: Волостных Серафим Егорович
Мать ребёнка: Подольская Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно