Екатерина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Евдокия Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Егоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Синицын Иван Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Егоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Матрона Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Егоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Анна Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Егоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Синицын Козьма Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Егоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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