Екатерина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Евдокия Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Егоров
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Синицын Иван Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Егоров
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Матрона Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Егоров
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Анна Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Егоров
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Ульян Егоров
Смерть
Неизвестно