Бочкарёва (Телелюева) Анфиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Телелюева) Анфиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1920

Дата смерти

21.11.2000

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1920

Отец: Телелюев Николай Алексеевич

Мать: Телелюева Раида Павловна

Рождение ребёнка
11.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
22.05.1956

Сын: Бочкарёв Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
25.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович

Смерть
21.11.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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