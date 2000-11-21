Бочкарёва (Телелюева) Анфиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1920
Дата смерти21.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1920
Рождение ребёнка
11.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
22.05.1956
Сын: Бочкарёв Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
25.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Фёдор Фёдорович
Смерть
21.11.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область