Шивцов Елизар Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1886
Дата смерти1950
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1886
Отец: Шивцов Яков Карпович
Мать: Шивцова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шивцов Василий Елизарович
Мать ребёнка: Нужнова Параскева Александровна
Бракосочетание
28.01.1905
Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шивцова Зинаида Елизаровна
Мать ребёнка: Нужнова Параскева Александровна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Шивцова Анастасия Елизаровна
Мать ребёнка: Нужнова Параскева Александровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шивцов Александр Елизарович
Мать ребёнка: Нужнова Параскева Александровна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Нужнова Параскева Александровна
Смерть
1950