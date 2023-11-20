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Шивцов Елизар Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1886

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1886

Отец: Шивцов Яков Карпович

Мать: Шивцова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шивцов Василий Елизарович

Мать ребёнка: Нужнова Параскева Александровна

Бракосочетание
28.01.1905

Жена: Нужнова Параскева Александровна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шивцова Зинаида Елизаровна

Мать ребёнка: Нужнова Параскева Александровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Шивцова Анастасия Елизаровна

Мать ребёнка: Нужнова Параскева Александровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шивцов Александр Елизарович

Мать ребёнка: Нужнова Параскева Александровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шивцов Иван Елизарович

Мать ребёнка: Нужнова Параскева Александровна

Смерть
1950

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