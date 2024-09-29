Прынзин Иван Михайлович 20.01.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прынзин Иван Михайлович

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Место рождения

Старое Пшенево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

20.01.1938

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938

Отец: Прынзин Михаил Васильевич

Мать: Прынзина (Радаева) Елена Семеновна

Старое Пшенево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
2004

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