Прынзин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.01.1938
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2004