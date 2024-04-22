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Иван Васильевич

Место рождения

Литова Сельга, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Литова Сельга, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Первая жена Ивана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Первая жена Ивана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая жена Ивана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Смерть
Неизвестно
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