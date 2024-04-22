Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Первая жена Ивана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Первая жена Ивана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая жена Ивана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Смерть
Неизвестно