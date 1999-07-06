Дудочкин Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1947
Дата смерти06.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1999
Причина смерти: Упал с балкона
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область