Дудочкин Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудочкин Борис Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1947

Дата смерти

06.07.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
31.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1999
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Причина смерти: Упал с балкона
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область
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