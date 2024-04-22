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Пазюк Андрей Яковлев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
16.10.1881 ст.

Сын: Пазюк Лука Андреев

Мать ребёнка: Домника (Домна) Васильева

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
04.11.1884 ст.

Жена: Пазюк Матрена Кузьмина

Ионна Богослова церковь, с. Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд
Запись №9 Бессрочно-отпускной канонир 7-й артиллерийской бригады 2-й батареи села Колонщины Андрей Иаковлев Пазюк; православного вероисповедания, вторым браком, 28 лет и умершего крестьянина собствен... Показать все
Военная служба
1884
Бессрочно-отпускной канонир 7-й артиллерийской бригады 2-й батареи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника (Домна) Васильева

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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