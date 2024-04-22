Пазюк Андрей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1881 ст.
Сын: Пазюк Лука Андреев
Мать ребёнка: Домника (Домна) Васильева
Бракосочетание
04.11.1884 ст.
Жена: Пазюк Матрена Кузьмина
Ионна Богослова церковь, с. Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд
Запись №9 Бессрочно-отпускной канонир 7-й артиллерийской бригады 2-й батареи села Колонщины Андрей Иаковлев Пазюк; православного вероисповедания, вторым браком, 28 лет и умершего крестьянина собствен... Показать все
Военная служба
1884
Бессрочно-отпускной канонир 7-й артиллерийской бригады 2-й батареи
Бракосочетание
Неизвестно
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно