Глущенко (Мололкина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1938
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хапилова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Глущенко Владимир Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глущенко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Глущенко Владимир Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глущенко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Глущенко Владимир Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011
Овата, Целинный муниципальный район, Республика Калмыкия