Глущенко (Мололкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глущенко (Мололкина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1938

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хапилова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Глущенко Владимир Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глущенко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Глущенко Владимир Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глущенко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Глущенко Владимир Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глущенко Владимир Данилович

Смерть
2011
Овата, Целинный муниципальный район, Республика Калмыкия
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