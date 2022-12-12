Сорокина Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Дарья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Настасья Матвеевна

Отец ребёнка: Сорокин Матвей Васильевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Сорокин Матвей Васильевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Матвей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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