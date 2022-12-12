Курчакова Дарья Карпова
Место рождения
Дата рождения17.03.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
17.03.1847
Отец: Карп Елисеев
Мать: Анна Филиппова
ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 87 МК Ряссы 1847
Бракосочетание
19.01.1864
приход с. Верхние Ряссы
ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 131 МК Ряссы 1862
Рождение ребёнка
01.07.1867
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Курчаков Григорий Иосифов
д. Дебри, приход с. Верхние Ряссы
ГАРО ф.627 оп.254 д. 141 МК Верхние Ряссы 1867
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Курчаков Григорий Иосифов
Рождение ребёнка
26.11.1883
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Курчаков Григорий Иосифов
ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 266 МК Ряссы 1883
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Макарова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Курчаков Григорий Иосифов
Смерть
Неизвестно