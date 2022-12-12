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Курчакова Дарья Карпова

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Место рождения

Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.03.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1847

Отец: Карп Елисеев

Мать: Анна Филиппова

Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 87 МК Ряссы 1847
Бракосочетание
19.01.1864

Муж: Курчаков Григорий Иосифов

приход с. Верхние Ряссы
ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 131 МК Ряссы 1862
Рождение ребёнка
01.07.1867

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Курчаков Григорий Иосифов

д. Дебри, приход с. Верхние Ряссы
ГАРО ф.627 оп.254 д. 141 МК Верхние Ряссы 1867
Рождение ребёнка
1879

Сын: Курчаков Яков Григорьев

Отец ребёнка: Курчаков Григорий Иосифов

Рождение ребёнка
26.11.1883

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Курчаков Григорий Иосифов

ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 266 МК Ряссы 1883
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Макарова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Курчаков Григорий Иосифов

Смерть
Неизвестно
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