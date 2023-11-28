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Билялов Хажимухамет

Место рождения

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Билял Ишмухаметов

Мать: Мурзагулова Мухмина

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курмангалина Глорифа

Рождение ребёнка
1859

Сын: Хазимухаметов Шамит

Мать ребёнка: не указана

Кубагушево, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Имя неразборчиво
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Хазимухаметова Сафия

Мать ребёнка: Курмангалина Глорифа

Смерть
Неизвестно

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