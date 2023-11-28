Билялов Хажимухамет
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Билял Ишмухаметов
Мать: Мурзагулова Мухмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курмангалина Глорифа
Рождение ребёнка
1859
Сын: Хазимухаметов Шамит
Мать ребёнка: не указана
Имя неразборчиво
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Хазимухаметова Сафия
Мать ребёнка: Курмангалина Глорифа
Смерть
Неизвестно