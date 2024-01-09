Утежанова Мария Кожагуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1947
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1947
Отец: Кожагул
Рождение ребёнка
01.01.1970
Дочь: Игибаева Маржан Жардемовна
Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич
Рождение ребёнка
01.01.1971
Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич
Рождение ребёнка
28.08.1972
Дочь: Игибаева Дина Жардемовна
Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич
Рождение ребёнка
01.03.1974
Дочь: Игибаева Ажар Жардемовна
Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич
Рождение ребёнка
20.10.1976
Дочь: Игибаева Жанар Жардемовна
Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич
Рождение ребёнка
12.05.1978
Дочь: Игибаева Назгуль Жардемовна
Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич
Рождение ребёнка
15.12.1980
Дочь: Игибаева Умит Жардемовна
Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич
Рождение ребёнка
25.03.1982
Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич
Рождение ребёнка
11.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич
Рождение ребёнка
19.06.1988
Дочь: Игибаева Наркиза Жардемовна
Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич