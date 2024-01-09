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Утежанова Мария Кожагуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЖИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1947

Отец: Кожагул

Мать: Утежанова Илгек Атыраубаевна

Рождение ребёнка
01.01.1970

Дочь: Игибаева Маржан Жардемовна

Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич

Рождение ребёнка
01.01.1971

Сын: Игибаев неизв Жардемович

Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич

Рождение ребёнка
28.08.1972

Дочь: Игибаева Дина Жардемовна

Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич

Рождение ребёнка
01.03.1974

Дочь: Игибаева Ажар Жардемовна

Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич

Рождение ребёнка
20.10.1976

Дочь: Игибаева Жанар Жардемовна

Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич

Рождение ребёнка
12.05.1978

Дочь: Игибаева Назгуль Жардемовна

Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич

Рождение ребёнка
15.12.1980

Дочь: Игибаева Умит Жардемовна

Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич

Рождение ребёнка
25.03.1982

Сын: Игибаев Назар Жардемович

Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич

Рождение ребёнка
11.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич

Рождение ребёнка
19.06.1988

Дочь: Игибаева Наркиза Жардемовна

Отец ребёнка: Игибаев Жардем Набиевич

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