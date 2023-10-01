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Кылосов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1991

Отец: Кылосов Иван Александрович

Мать: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кылосова Яна Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.2012

Сын: Кылосов Константин Иванович

Мать ребёнка: Кылосова Яна Николаевна

Рождение ребёнка
13.10.2019

Сын: Кылосов Артем Иванович

Мать ребёнка: Кылосова Яна Николаевна

Рождение ребёнка
19.02.2021

Сын: Кылосов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кылосова Яна Николаевна

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