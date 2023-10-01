Кылосов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кылосова Яна Николаевна
Рождение ребёнка
13.08.2012
Сын: Кылосов Константин Иванович
Мать ребёнка: Кылосова Яна Николаевна
Рождение ребёнка
13.10.2019
Мать ребёнка: Кылосова Яна Николаевна
Рождение ребёнка
19.02.2021
Мать ребёнка: Кылосова Яна Николаевна