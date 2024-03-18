Ахтямов Ришат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхтямов Ришат

Ахтямов Ришат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахтямова Гульсиня Ришатовна

Мать ребёнка: Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахтямова Гульшат Ришатовна

Мать ребёнка: Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахтямова Гульсум Ришатовна

Мать ребёнка: Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахтямов Рашид Ришатович

Мать ребёнка: Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахтямов Мубарак Ришатович

Мать ребёнка: Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна

Смерть
Неизвестно
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