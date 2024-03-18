Ахтямов Ришат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахтямова Гульсиня Ришатовна
Мать ребёнка: Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахтямова Гульшат Ришатовна
Мать ребёнка: Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахтямова Гульсум Ришатовна
Мать ребёнка: Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахтямов Мубарак Ришатович
Мать ребёнка: Ахтямова Айсина Рабига Рамазановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно