Шарманова (Шарманова) Елена Андреевна (Никифоровна)
Место рождения
Дата рождения25.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1893
МК с. Кузнецкое 1893-1894 г.г. ОГАЧО,И-226,оп.30,д.3 В МК имеется надпись чернилами-выдано повт. св-во о рождении 74052 от 21.07.68г.
Бракосочетание
10.01.1911
МК с. Губернского 1911 год ОГАЧО, И-226, оп. 30,д.30
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Шарманов Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно