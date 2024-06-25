Шарманова (Шарманова) Елена Андреевна (Никифоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарманова (Шарманова) Елена Андреевна (Никифоровна)

Место рождения

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1893

Отец: Шарманов Никита (Никифор) Андреевич

Мать: Шарманова Акулина (Анна) Иоановна

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
МК с. Кузнецкое 1893-1894 г.г. ОГАЧО,И-226,оп.30,д.3 В МК имеется надпись чернилами-выдано повт. св-во о рождении 74052 от 21.07.68г.
Бракосочетание
10.01.1911

Муж: Шарманов Михаил Дмитриевич

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
МК с. Губернского 1911 год ОГАЧО, И-226, оп. 30,д.30
Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Шарманов Михаил Дмитриевич

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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