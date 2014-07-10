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Бондарь Анна Александровна
Бондарь Анна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.07.2014
Пол
Женский
Отец
Бондарь Александр Сергеевич
1981 г.р.
Мать
Бондарь Наталья Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.2014
Отец:
Бондарь Александр Сергеевич
Мать:
Бондарь Наталья Александровна
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