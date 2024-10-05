Ерастова (Курочкина) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерастова (Курочкина) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

03.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Курочкин Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерастов Никифор Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Горохова (Ерастова) Ираида Никифоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Красильникова (Ерастова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
С 1928 по 1935
Майгвейково, Городецкий уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1928

Сын: Ерастов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Говорков Николай Петрович

Майгвейково, Городецкий уезд, Нижегородская губерния
Смерть
03.01.1974
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Похоронена на кладбище в д. Липовки Балахнинского района Нижегор области.

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