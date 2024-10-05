Ерастова (Курочкина) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти03.01.1974
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: Курочкин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Горохова (Ерастова) Ираида Никифоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Красильникова (Ерастова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
С 1928 по 1935
Рождение ребёнка
26.09.1928
Сын: Ерастов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Говорков Николай Петрович
Смерть
03.01.1974
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Похоронена на кладбище в д. Липовки Балахнинского района Нижегор области.