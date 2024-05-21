Бубякин Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубякин Юрий Иванович

Бубякин Юрий Иванович

avatar

Место рождения

Олекминский р-н РС(Я)

Дата рождения

02.08.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.?

Дочь: Коптева (Бубякина) Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Бубякина (Черепанова) Августа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубякина (Черепанова) Августа Григорьевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.