Бубякин Юрий Иванович
Место рожденияОлекминский р-н РС(Я)
Дата рождения02.08.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.?
Дочь: Коптева (Бубякина) Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Бубякина (Черепанова) Августа Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно