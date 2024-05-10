Липина (Крючкова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Липин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Липин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Липин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Липин Михаил
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта
Смерть
Неизвестно