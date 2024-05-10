Липина (Крючкова) Анна Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Липина (Крючкова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Федор Александрович

Мать: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Ричард Михайлович

Отец ребёнка: Липин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Липин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Липин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липин Михаил

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта
Смерть
Неизвестно

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