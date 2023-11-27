Борисов Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Борисов Афанасий Борисович
Мать: Пелагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Евдокия Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Осиповна
Смерть
Неизвестно