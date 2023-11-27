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Борисов Василий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Борисов Афанасий Борисович

Мать: Пелагея Лукьяновна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Борисов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Осиповна

Смерть
Неизвестно
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