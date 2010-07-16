Константинов Алексей
Место рождения
Дата рождения23.03.1945
Дата смерти16.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1945
Отец: Константинов Алексей
Мать: Константинова Александра
Бракосочетание
17.10.1970
Жена: Барскова Алевтина
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Зеленоградского городского Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Рождение ребёнка
24.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барскова Алевтина
Развод
Около 14.03.1975
Жена: Барскова Алевтина
Бракосочетание
Около 1980
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1990
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.07.2010