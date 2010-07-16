Константинов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Алексей

Константинов Алексей

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.03.1945

Дата смерти

16.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1945

Отец: Константинов Алексей

Мать: Константинова Александра

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.10.1970

Жена: Барскова Алевтина

Отдел ЗАГС исполнительного комитета Зеленоградского городского Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Рождение ребёнка
24.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барскова Алевтина

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 14.03.1975

Жена: Барскова Алевтина

Бракосочетание
Около 1980

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1990

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.07.2010
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close