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Унагаев Иван

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагол

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Около 1928

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Унагаев Александр

Мать: Унагаев ?

Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагол
Рождение ребёнка
15.09.1900

Сын: Унагаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Унагаева Павлина

с.Шерагол Бурятия
Рождение ребёнка
1906

Сын: Унагаев Максим Иванович

Мать ребёнка: Унагаева Павлина

Рождение ребёнка
23.11.1918

Сын: Унагаев Иннокентий (Ходырь) Иванович

Мать ребёнка: Унагаева Павлина

Бурятская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
1918

Сын: Унагаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Унагаева Павлина

Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шангина Крестинья Ивановна

Мать ребёнка: Унагаева Павлина

Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагол
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Унагаева Павлина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Унагаева Павлина

Смерть
Около 1928
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