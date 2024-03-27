Унагаев Иван
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагол
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиОколо 1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Унагаев Александр
Мать: Унагаев ?
Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагол
Рождение ребёнка
15.09.1900
Сын: Унагаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Унагаева Павлина
с.Шерагол Бурятия
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Унагаева Павлина
Рождение ребёнка
23.11.1918
Сын: Унагаев Иннокентий (Ходырь) Иванович
Мать ребёнка: Унагаева Павлина
Бурятская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Унагаева Павлина
Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шангина Крестинья Ивановна
Мать ребёнка: Унагаева Павлина
Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Унагаева Павлина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Унагаева Павлина
Смерть
Около 1928