Киселёва Просковья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1903
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1929
Дочь: Федотова (Киселева) Клавдия
Отец ребёнка: Киселёв Александр
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Сомова (Киселёва) Нина
Отец ребёнка: Киселёв Александр
Смерть
1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость