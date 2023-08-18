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Киселёва Просковья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1929

Дочь: Федотова (Киселева) Клавдия

Отец ребёнка: Киселёв Александр

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Сомова (Киселёва) Нина

Отец ребёнка: Киселёв Александр

Смерть
1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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